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    13:31, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в ТОП-20 стран мира по запасам золота

    За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд в Казахстане выросла в 2,2 раза. Об этом сообщил вице-министр индустрии и строительства Иран Шархан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    золото
    Фото: pixabay

    — Металлы — это не просто товар, они являются инструментом экономической и политической силы. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции Казахстан продолжает сохранять стабильность, нейтралитет и предсказуемость, — отметил Иран Шархан на проходящем в столице 15-м Международном горно-металлургическом конгрессе.

    Горно-металлургический конгресс
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По словам вице-министра, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей по ряду видов металлов.

    — Сегодня мы гордостью можем сказать, что на протяжении многих лет являемся ключевыми игроками на мировом рынке по производству и поставке таких металлов, как титан, медь, алюминий, цинк и свинец, ферросплавы, а также по бериллию, танталу и ниобию. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза, а производство аффинированного золота — в 2 раза. Это позволило Казахстану войти в ТОП-20 стран мира по объему золотых резервов, — подчеркнул он.

    Отметим, что в столице проходит Международный горно-металлургический конгресс, в котором принимают участие 1300 делегатов из 20 стран.

    Теги:
    Добыча Золото Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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