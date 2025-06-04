Казахстан вошел в ТОП-20 стран мира по запасам золота

— Металлы — это не просто товар, они являются инструментом экономической и политической силы. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции Казахстан продолжает сохранять стабильность, нейтралитет и предсказуемость, — отметил Иран Шархан на проходящем в столице 15-м Международном горно-металлургическом конгрессе.

По словам вице-министра, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей по ряду видов металлов.

— Сегодня мы гордостью можем сказать, что на протяжении многих лет являемся ключевыми игроками на мировом рынке по производству и поставке таких металлов, как титан, медь, алюминий, цинк и свинец, ферросплавы, а также по бериллию, танталу и ниобию. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза, а производство аффинированного золота — в 2 раза. Это позволило Казахстану войти в ТОП-20 стран мира по объему золотых резервов, — подчеркнул он.