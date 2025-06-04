Свыше 14,3 трлн тенге составил объем произведенной продукции ГМК в Казахстане

— Для нашей страны горно-металлургический комплекс (далее — ГМК) остается опорой экономического роста, внося весомый вклад в экономику. Это способствует созданию рабочих мест, развитию регионов, привлечению инвестиций и диверсификации экономики. В 2024 году доля ГМК в ВВП составила 8%, а объем произведенной продукции превысил 14,3 трлн тенге. Инвестиции увеличились на 12% и достигли уровня $3,6 млрд, — сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на Международном горно-металлургическом конгрессе.

По его словам, экспорт продукции составил 21,4 млрд долларов США.

— В ближайшей перспективе планируется раелизация пяти крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 3,5 трлн тенге с созданием порядка 8 тысяч рабочих мест, — добавил он.

Отметим, что в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс.

Ранее мы писали о том, что Глава государства заявил, что реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что.