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    12:54, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 14,3 трлн тенге составил объем произведенной продукции ГМК в Казахстане

    В 2024 году доля горно-металлургического комплексв в ВВП составила 8%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Горно-металлургический конгресс
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Для нашей страны горно-металлургический комплекс (далее — ГМК) остается опорой экономического роста, внося весомый вклад в экономику. Это способствует созданию рабочих мест, развитию регионов, привлечению инвестиций и диверсификации экономики. В 2024 году доля ГМК в ВВП составила 8%, а объем произведенной продукции превысил 14,3 трлн тенге. Инвестиции увеличились на 12% и достигли уровня $3,6 млрд, — сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на Международном горно-металлургическом конгрессе.

    По его словам, экспорт продукции составил 21,4 млрд долларов США.

    — В ближайшей перспективе планируется раелизация пяти крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 3,5 трлн тенге с созданием порядка 8 тысяч рабочих мест, — добавил он.

    Отметим, что в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс.

    Ранее мы писали о том, что Глава государства заявил, что реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что. 

    Теги:
    Добыча Астана Министерство промышленности и строительства
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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