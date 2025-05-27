Редкоземельный потенциал Казахстана: кто будет заниматься разведкой

— По заданию Правительства нами были проведены на 12 объектах работы в рамках государственного геологического изучения недр. Из этих 12 объектов завершены работы в 10. Самое крупное, что мы обнаружили — участок Куйректыколь, где имеются промышленные запасы редкоземельных металлов. По прогнозам, около 20 млн тонн, — сообщил Ерлан Акбаров на брифинге в Правительстве.

В других регионах также обнаружены редкие металлы, в том числе тантал, ниобий, запасы которых поставлены на баланс. Это в Южном Казахстане — 3 объекта, в ВКО — 2 объекта, в СКО — 3 объекта.

— Мы поисково-оценочные работы завершили. Дальше необходимо провести разведочные работы. В дальнейшем будут работать конкретно инвесторы. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы эти участки передать «Тау-Кен Самрук». Это один из вариантов, — отметил глава Комитета.

Кроме того, он сообщил, что совместно с Корейским институтом геологии KIGAM были обнаружены залежи лития в ВКО. Сейчас идут переговоры о проведении разведочных работ.

— Там имеются запасы лития и остальных попутных редких металлов. Где есть запасы, у нас будет доля. Возможно, у «Тау-Кен Самрук» будет определенная доля участия, — сказал Ерлан Акбаров.

Также ранее стало известно, что одна из канадских компаний уже получила лицензию на геологоразведку в Казахстане.

— Канадская компания получила лицензию на разведку по принципу: «первый пришел — первый забрал». Там казахстанской доли нет. Они сами разведывают, сами находят, в дальнейшем по добыче они будут сами производить, — добавил глава Комитета.

Ранее сообщалось, что карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов.

О том, каковы перспективы развития отрасли и ее инвестиционной привлекательности в Казахстане — в материале аналитического обозревателя Kazinform.