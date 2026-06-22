Атырауского хакера экстрадировали из Турции в Казахстан

19 июня из Турецкой Республики в Казахстан депортирован мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает Министерство внутренних дел, разыскиваемый задержан в городе Самсун (Турецкая Республика) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. в ведомстве отметили, что значительное содействие в организации его депортации в страну оказал представитель МВД РК в Турецкой Республике во взаимодействии с Посольством Республики Казахстан.

— В период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, используя информационные системы и аккаунт в социальной сети Instagram, путем обмана завладел денежными средствами двух жителей города Атырау на общую сумму более 3 млн тенге, — говорится в сообщении МВД.

В министерстве добавили, что разыскиваемый подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в серии мошенничеств житель Казахстана задержан в Турции. Ранее он был объявлен в международный розыск по уголовным делам, расследуемым в Атырауской области.

Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025авшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой. 9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

24 февраля Сарсемалиев и Мукангалиева были задержаны в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии. В марте 2025 года их доставили в Атырау.

Ранее на суде стало известно, что родственники погибших потребовали взыскать с Султана Сарсемалиева за убийство четырех человек 70 млн тенге в качестве моральной компенсации.