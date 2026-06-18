Убийство семьи в Атырау: потерпевшая сторона потребовала от подозреваемого 70 млн тенге компенсации

Родственники погибших потребовали взыскать с Султана Сарсемалиева, который предстал перед судом по обвинению в убийстве четырех человек, 70 млн тенге в качестве моральной компенсации, передает корреспондент агентства Kazinform.

С соответствующим иском выступила родная сестра погибшего Максота Карабалина — Адеми Шылмаганбетова. По ее словам, после трагедии семья потеряла душевное спокойствие, у родственников ухудшилось состояние здоровья. Кроме того, значительные расходы были понесены на проведение похоронных и поминальных мероприятий.

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В то же время от родственников Насип Отешкалиевой исков о возмещении морального или материального ущерба в суд не поступало.

Третья потерпевшая сторона — Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области. Размер ущерба, причиненного государству, составляет более 776 тыс. тенге. Эта сумма связана с пенсионными выплатами и пособиями по инвалидности, начисленными погибшим.

В ходе судебного заседания Султан Сарсемалиев заявил, что не отказывается от выплаты моральной компенсации и возмещения ущерба, однако отметил, что в настоящее время не имеет недвижимости и находится в тяжелом материальном положении.

На заседании также выступил судебно-медицинский эксперт, проводивший исследование тел погибших. Он дал пояснения относительно характера и глубины обнаруженных ранений.

По словам эксперта Сержана Сейдешова, то, что череп Наурыза Мукангалиева отделился от тела спустя десять месяцев после смерти, является естественным процессом. На это повлияли разложение останков, а также отсутствие части мышечных тканей. При исследовании останков Наурыза Мукангалиева было установлено наличие десяти повреждений.

Кадр из видео

Что касается Максота Карабалина, Насип Отешкалиевой и Мейрамгуль Карабалиной, глубина некоторых нанесенных им ран достигала 18 сантиметров. Это свидетельствует о том, что лезвие ножа, использованного при убийстве троих человек, было длиной не менее 18 сантиметров.

Эксперт также сообщил, что на теле Мейрамгуль Карабалиной было зафиксировано 32 ножевых ранения. Однако это не означает, что ей было нанесено именно 32 удара ножом.

— При одном ударе ножом на отдельных частях тела, например на руках, образовались сразу два повреждения. Это необходимо учитывать. По результатам исследования есть основания полагать, что Мейрамгуль Карабалиной было нанесено 27 ударов ножом, — пояснил Сержан Сейдешов.

Султан Сарсемалиев вновь заявил в суде, что Наурыза Мукангалиева убил, защищаясь, а остальных трех членов семьи лишил жизни умышленно.

Извинения родственникам погибших он принес только после вопроса, заданного адвокатом потерпевшей стороны.

По словам обвиняемого, он никому не рассказывал о ситуации в семье. Поэтому в деле не оказалось свидетелей, которые могли бы подтвердить его слова, за исключением близких родственников. Однако и они не были подробно осведомлены о конфликтах между подозреваемым и погибшими.

— Если бы я бежал один, меня бы не поймали. Говорю об этом открыто. Вместе с женой я не смог уйти далеко, — заявил Султан Сарсемалиев.

Как выяснилось в суде, обвиняемый регулярно пользовался тремя мобильными телефонами. На заседании он попытался открыть один из них и продемонстрировать переписку в WhatsApp между Наурызом Мукангалиевым и Насип Отешкалиевой, датированную августом 2024 года.

По утверждению подсудимого, в этой переписке содержатся высказывания, касающиеся его лично. Однако открыть приложение WhatsApp во время заседания не удалось.

Напомним, на предыдущем судебном заседании были представлены вещественные доказательства по делу, в том числе личные документы погибших, банковские карты, средства связи и другие материалы, имеющие отношение к расследованию.

Тогда же обвиняемый заявил, что отказывается отвечать на вопросы государственного обвинителя и представителей потерпевшей стороны, однако готов давать показания по вопросам судьи и своего адвоката.

Ранее в суде были озвучены показания Акбаян Мукангалиевой, данные в ходе следствия.

Также на одном из заседаний стало известно, что обвиняемый сдал в ломбард золотые украшения своей тещи.

По материалам дела, в селе Жангельдин пастух присматривал за скотом погибших за 3 тысячи тенге в день.

Кроме того, в ходе процесса выяснилось, что арендная плата за дом в Атырау, где были обнаружены два тела, поступала его владельцу от неизвестного человека.

Во время досудебного расследования интересы Султана Сарсемалиева представляли два адвоката. Сейчас его защищает один адвокат — Асан Жумабаев, который ранее заявлял, что говорить о виновности подсудимого пока рано.

Сарсемалиев отказался от рассмотрения дела судом присяжных.

Султану Сарсемалиеву предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК («Убийство двух и более лиц»), а также по статьям 188 и 190 УК РК, связанным с хищением банковских карт и продажей скота.

По версии следствия, в мае 2024 года он убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в Атырау и закопал тело рядом с домом.

В ноябре того же года, как утверждает следствие, обвиняемый одним ножом убил еще троих человек. В селе Жангельдин он лишил жизни своих тестя Максота Карабалина и тещу Насип Утешкалиеву, после чего закопал их тела в сарае. Затем привез Мейрамгуль Карабалину в дом в Атырау, где временно проживал, нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась.