Почти 10 тонн детского питания Nestle NAN уничтожили в Армении

Как сообщили в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов, решение об утилизации было принято по итогам лабораторной экспертизы, результаты которой поступили из России.

Специалисты указали на риск возможного наличия опасного токсина в сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесях для детей. Уничтожение продукции прошло под контролем сотрудников ведомства.

Ранее компания Nestle объявила об отзыве отдельных партий детского питания сразу в 25 странах. В перечень попали смеси под брендами NAN, SMA и BEBA. Причиной стали опасения по поводу возможного содержания вредных бактерий и токсинов, способных вызвать тошноту и рвоту.

При этом в компании подчеркнули, что на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения или проявления симптомов, связанных с употреблением отозванной продукции.

Напомним, ранее «Nestle Россия» приняла решение о добровольном отзыве отдельных партий продукции детского питания из торговой сети на территории Кыргызстана из-за потенциального риска наличия токсина в сырье. ТОО «Нестле Фуд Казахстан» начало добровольный отзыв ограниченного количества партий детского питания на территории страны. Причиной стал выявленный потенциальный риск наличия пищевого токсина.

Цереулид — это устойчивый бактериальный токсин, который при попадании в пищу может вызывать отравление с симптомами тошноты и рвоты. В компании уточнили, что содержание ингредиента минимально, а нормативов по цереулиду в Казахстане нет. Тем не менее было принято решение о профилактическом отзыве для снижения возможных рисков для потребителей.

Также сообщалось, что три крупнейших молочных концерна мира Nestle, Danone и Lactalis отозвали крупные партии детских молочных смесей после выявления загрязнения цереулидом, токсином, который может вызывать рвоту, диарею и боли в животе.