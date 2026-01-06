Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане

— ТОО «Нестле Фуд Казахстан» добровольно отзывает ограниченное количество продукции — сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий, — отметили в компании.

В Nestlе подчеркнули, что отзыв носит профилактический характер и является частью глобальной программы компании. Причиной стал выявленный потенциальный риск наличия пищевого токсина цереулида в арахидоновой кислоте, поставляемой внешним поставщиком.

Цереулид — устойчивый бактериальный токсин, который при попадании в пищу может вызывать отравление с симптомами тошноты и рвоты. В компании уточнили, что содержание ингредиента минимально, а нормативов по цереулиду в Казахстане нет. Тем не менее было принято решение о профилактическом отзыве для снижения возможных рисков для потребителей.

Мероприятия по отзыву продукции начались 5 января. Компания уведомила регулятор и заявила о готовности предоставлять всю необходимую информацию потребителям и контролирующим органам. Покупатели смогут вернуть продукцию указанных партий в порядке, который будет разъяснён дополнительно на официальном сайте Nestlе.

