    12:33, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Иранская компания будет производить сыры и детское питание в Казахстане

    Kazakh Invest планирует подписать два соглашения с иранскими компаниями в рамках бизнес-форума в Астане. Об этом сообщил заместитель председателя правления нацкомпании Мадияр Султанбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зампредседателя правления Kazakh Invest
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, первый проект иранской компании Solico Group стартует в Алматинской области. На участке площадью 16 гектаров компания уже начала строительство завода по переработке молока и производству сыров.

    Объем инвестиций оценивается в 100–150 млн долларов.

    После запуска первой очереди планируется вторая фаза проекта — производство детского питания. Султанбек подчеркнул, что Solico Group — одна из самых крупных иранских корпораций, которые работают в сфере агропромышленного комплекса.

    Кроме того, планируется подписание еще одного соглашения с другой иранской компанией, работающей в горно-металлургическом секторе.

    — Они еще 10 лет назад, в 2015 году, купили медное месторождение в Актогайском районе Карагандинской области. И уже работают в Казахстане. Производят около 5 000 тонн катодной меди. Сейчас мы подписываем с ними соглашение о сотрудничестве на расширение этого производства, увеличение объемов, уровня переработки. Уже сейчас на объектах этой иранской компании работают несколько сотен наших граждан. И в случае расширения производства количество рабочих мест увеличится в несколько раз, до трех раз, — сообщил замглавы Kazakh Invest.

    Вместе с тем, по его словам, сегодня в Казахстане зарегистрировано более 650 компаний с участием иранского капитала, а привлеченные инвестиции превышают 200 млн долларов.

    Ранее в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе и расширенные переговоры.

    О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана и Ирана читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

     

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
