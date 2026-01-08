РУ
    12:15, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Отдельные партии детского питания Nestle отзывают в Кыргызстане

    Компания «Nestle Россия» приняла решение о добровольном отзыве отдельных партий продукции детского питания из торговой сети на территории Кыргызстана из-за потенциального риска наличия токсина в сырье, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР.

    По данным официального дистрибьютора продукции детского питания компании группы «Nestle» ОсОО «Forester», отзыв коснется сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN OPTIPRO 2, NAN EXPERTPRO, NAN 2 Optipro, PRENAN, NAN LACTOSE FREE с определенными датами производства.

    Мероприятия по изъятию указанной продукции осуществляется в качестве мер предосторожности в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота).

    Ранее сообщалось, что Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане.

