Nestlé, Danone и Lactalis отзывают молочные смеси из-за токсинов

Три крупнейших молочных концерна мира Nestlé, Danone и Lactalis отозвали крупные партии детских молочных смесей после выявления загрязнения церулидом, токсином, который может вызывать рвоту, диарею и боли в животе.

Источник загрязнения связан с единственным китайским поставщиком масла ARA (арахидоновой кислоты), критически важного ингредиента премиальных детских смесей.

Lactalis стала последней компанией, объявившей об отзыве шести партий бренда детской смеси Picot, распространявшегося в 18 странах.

Пострадавшие партии находятся в продаже с января 2025 года, со сроком годности до марта 2027 года.

— Получив уведомление и параллельно с анализами, запрошенными у поставщика соответствующего ингредиента, LNS (Lactalis Nutrition Santé) незамедлительно инициировала тестирование в аккредитованной независимой лаборатории, чтобы оценить потенциально затронутые продукты, — заявили в Lactalis.

В компании добавили, что полностью понимают, что эта информация может вызвать обеспокоенность у родителей маленьких детей, и что на данном этапе французские власти не сообщали о жалобах или заявлениях, связанных с потреблением этих продуктов.

У Danone масштабы отзыва пока меньше: по запросу Агентства по продовольствию Сингапура была изъята всего одна партия, произведённая в Таиланде, ещё до попадания на рынок.

Nestlé первой начала изымать свои смеси с рынков более чем 60 стран после обнаружения загрязнения на одном из своих предприятий в Нидерландах.

Добровольный отзыв компании превратился в один из крупнейших в её истории и затронул несколько брендов, включая SMA, Beba, Guigoz и Alfamino.

— Безопасность продуктов и благополучие всех младенцев остаются нашим главным приоритетом, — заявили в Nestlé после объявления об отзыве. — Мы понимаем, что эта новость может вызвать обеспокоенность, и обязуемся предоставлять чёткую и прозрачную информацию, а также поддержку родителям и опекунам на протяжении всего процесса, — добавили в компании.

Однако прозрачность процесса поставили под сомнение организации по защите прав потребителей, заявившие о намерении подать юридические жалобы против Nestlé, обвиняя компанию в недостаточной прослеживаемости и задержке с выполнением обязательств по публичному предупреждению.

По данным расследования foodwatch Netherlands, Nestlé впервые подтвердила проблему в начале декабря 2025 года, однако публичные объявления об отзыве начались лишь в первую неделю января.

В Nestlé заявили, что на сегодняшний день случаев заболеваний, связанных с соответствующей продукцией, не подтверждено.