Место для строительства нового аэропорта ищут в Астане

Акимат Астаны продолжает работу по определению площадки для строительства нового аэропорта. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Редакция Kazinform направила официальный запрос в акимат, где рассказали подробности о новом аэропорте Астаны.

— В настоящее время акимат города Астаны продолжает комплексную работу по определению возможных площадок для строительства нового аэропорта. В рамках данной работы осуществляется анализ потенциальных территорий с учетом требований градостроительного законодательства, документов территориального планирования, инженерно-транспортной инфраструктуры, экологических, санитарно-эпидемиологических, аэронавигационных и иных факторов, влияющих на возможность размещения объекта, — говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что по итогам анализа будут определены наиболее оптимальные варианты размещения нового аэропорта. При выборе площадки будут учитываться требования действующего законодательства, а также перспективы развития транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев назвал приоритетную локацию для строительства второго аэропорта в Астане.

В СМИ также сообщалось, что среди основных приоритетных направлений рассматриваются районы вблизи города Косшы, а также территории вдоль Карагандинской и Павлодарской трасс.

В конце июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового аэропорта в столице.

Ранее Глава государства заявил, что новый аэропорт в Астане построят с учетом опыта Сингапура. По его словам, аэропорт Чанги является признанным «золотым стандартом» мировой авиации и олицетворяет высокий уровень эффективности, передовые инновации и качество обслуживания.