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    Задачу, не терпящую отлагательств, назвал Касым-Жомарт Токаев

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового аэропорта в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Астаны
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    По его словам, сегодня в сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов.

    — С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки, — сказал Президент.

    Глава государства также заявил о необходимости создания национального грузового авиаперевозчика.

    — Важным решением считаю создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике, — отметил он.

    Ранее Глава государства поручил создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом в Казахстане.

    Совместное заседание палат Парламента 2026 Президент Казахстана Авиация Астана Поручения Президента Аэропорт
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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