Задачу, не терпящую отлагательств, назвал Касым-Жомарт Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового аэропорта в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, сегодня в сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов.
— С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки, — сказал Президент.
Глава государства также заявил о необходимости создания национального грузового авиаперевозчика.
— Важным решением считаю создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике, — отметил он.
Ранее Глава государства поручил создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом в Казахстане.