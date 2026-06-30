Задачу, не терпящую отлагательств, назвал Касым-Жомарт Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки приступить к строительству нового аэропорта в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня в сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов.

— С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки, — сказал Президент.

Глава государства также заявил о необходимости создания национального грузового авиаперевозчика.

— Важным решением считаю создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике, — отметил он.

Ранее Глава государства поручил создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом в Казахстане.