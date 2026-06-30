Глава государства поручил создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом в Казахстане

Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку для ускоренного развития инфраструктуры и экономики. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент подчеркнул, что как ведущая нефтегазовая страна региона Казахстан обязан создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом.

— Это очень важная задача, не терпящая отлагательств, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что во время недавнего визита в Брюссель одной из ключевых тем переговоров с руководством Европейского Союза стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По словам Президента, за последние шесть лет объем перевозок по Среднему коридору увеличился в пять раз и превысил четыре млн тонн в год. Этому способствовали развитие морских перевозок, модернизация портовой инфраструктуры, а также совершенствование законодательной базы.

— С 2023 года было принято восемь законов, а также ратифицирован ряд международных договоров, направленных на всестороннее развитие отрасли, — отметил Глава государства.

Президент выразил уверенность, что принимаемые меры позволят Казахстану укрепить статус надежного энергетического донора и одного из ведущих транспортно-логистических узлов региона.

Особое внимание, по его словам, Правительство должно уделить масштабному инфраструктурному строительству.

Президент подчеркнул необходимость высокими темпами возводить железные и автомобильные дороги, аэропорты, вокзалы, объекты водоснабжения и водоочистки, производственные предприятия и другие инфраструктурные объекты.

Касым-Жомарт Токаев также заявил, что государственные средства должны направляться на создание долгосрочных активов.

— Финансовые средства — ресурс временный, их ценность тает с каждым годом. Их эффективное использование заключается в достижении конкретных результатов и передаче соответствующих объектов будущим поколениям в качестве наследия. Нельзя разбазаривать средства под предлогом создания «социального государства». Такую недальновидную политику наши потомки не поймут и не простят, — сказал Президент.

Подводя итог, Глава государства подчеркнул, что стране необходимо значительно нарастить темпы строительства.

— Другими словами, мы должны превратить Казахстан в одну большую строительную площадку, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге.