    Где построят второй аэропорт в Астане

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев назвал приоритетную локацию для строительства второго аэропорта в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сейчас основные две локации. В приоритете локация в сторону Балкарагая. Как будет технико-экономическое обоснование, будет видно. Еще не завершена работа, а так основных локаций две, — сказал министр на брифинге в Правительстве.

    По его словам, сегодня акимат столицы ведет переговоры с рядом инвесткомпаний.

    — Вы знаете новые аэропорты строятся большими и достаточно большие инвестиции должны быть. Сейчас идет подбор компаний, нужен технологический партнер, который сможет строить большие аэропорты и инвестиционный партнер. Сейчас идут переговоры, — добавил Сауранбаев. 

    Напомним, в 2025 году на совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай строительства дополнительного аэропорта.

    Данира Искакова
    Автор