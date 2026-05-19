Где построят второй аэропорт в Астане

— Сейчас основные две локации. В приоритете локация в сторону Балкарагая. Как будет технико-экономическое обоснование, будет видно. Еще не завершена работа, а так основных локаций две, — сказал министр на брифинге в Правительстве.

По его словам, сегодня акимат столицы ведет переговоры с рядом инвесткомпаний.

— Вы знаете новые аэропорты строятся большими и достаточно большие инвестиции должны быть. Сейчас идет подбор компаний, нужен технологический партнер, который сможет строить большие аэропорты и инвестиционный партнер. Сейчас идут переговоры, — добавил Сауранбаев.

Напомним, в 2025 году на совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай строительства дополнительного аэропорта.