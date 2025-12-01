РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Может ли в Астане появиться еще один аэропорт — ответ акима

    Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал слухи о строительстве еще одного аэропорта в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Астаны, аким
    Фото: аэропорт Астаны

    По его словам, в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай необходимости строительства дополнительного аэропорта.

    — В генеральном плане заложены перспективные участки — не один, не два — несколько участков, в случае необходимости строительства дополнительного аэропорта. Любая столица приходит в какой-то момент к тому, что появляется необходимость во втором и, возможно, еще больше аэропортах. Поэтому мы говорим сегодня, что мы будем работать с возможностями существующего аэропорта — планируем в два раза увеличить его мощности. Но в перспективе, с учетом того, что он находится на удалении от железнодорожных линий, возможно, появятся такие планы. Потому что грузовой поток большой, а Астана развивается как транспортный, логистический и складской центр. Поэтому если грузопотоки и пассажиропотоки будут показывать кратное увеличение, естественно, мы придем к этой необходимости, — сказал аким Астаны на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось о том, что двухуровневую дорогу планируют построить в Астане в 2027 году.

    Теги:
    Женис Касымбек Астана Акимат Аэропорт Строительство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают