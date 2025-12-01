Может ли в Астане появиться еще один аэропорт — ответ акима

По его словам, в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай необходимости строительства дополнительного аэропорта.

— В генеральном плане заложены перспективные участки — не один, не два — несколько участков, в случае необходимости строительства дополнительного аэропорта. Любая столица приходит в какой-то момент к тому, что появляется необходимость во втором и, возможно, еще больше аэропортах. Поэтому мы говорим сегодня, что мы будем работать с возможностями существующего аэропорта — планируем в два раза увеличить его мощности. Но в перспективе, с учетом того, что он находится на удалении от железнодорожных линий, возможно, появятся такие планы. Потому что грузовой поток большой, а Астана развивается как транспортный, логистический и складской центр. Поэтому если грузопотоки и пассажиропотоки будут показывать кратное увеличение, естественно, мы придем к этой необходимости, — сказал аким Астаны на брифинге в СЦК.