Двухуровневую дорогу планируют построить в Астане в 2027 году

По его словам, в текущем году в городе построено 14 километров новых дорог и отремонтировано порядка 60 километров улично-дорожной сети.

— Запуск восьмиполосной улицы Айтматова позволил снизить нагрузку на проспект Туран на 12 процентов, — отметил аким.

Одним из ключевых решений для дальнейшего снижения транспортных заторов является строительство многоуровневых скоростных транзитных дорог. В частности, в городе приступают к проектированию двухуровневой автомагистрали по проспекту Кабанбай батыра с продолжением по проспекту Республики до Богенбай батыра. Общая протяженность дороги составит 12,4 километра. Начало строительства запланировано на 2027 год.

Как подчеркнул Женис Касымбек, подобные скоростные коридоры успешно реализованы в крупнейших мегаполисах мира — Сеуле, Москве, Токио, Пекине, Бангкоке и Париже.

— Ожидаем, что двухуровневая дорога снизит заторы на 30-40%, сохранив исторический облик правого берега. Кроме того, в Комплексной программе развития транспортной системы предусмотрена парковочная политика. Буквально на прошлой неделе был подписан договор о безвозмездной передаче всех парковок в коммунальную собственность города, — добавил аким.

