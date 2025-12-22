РУ
    16:05, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Двухуровневую дорогу планируют построить в Астане в 2027 году

    В столице продолжается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. О том, какие дороги уже построены и какие проекты планируются, рассказал аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    смог, погода, зима, автобус, мороз, дорога, боран, аяз, жол, қыс, ауа райы
    Фото: Kazinform

    По его словам, в текущем году в городе построено 14 километров новых дорог и отремонтировано порядка 60 километров улично-дорожной сети.

    — Запуск восьмиполосной улицы Айтматова позволил снизить нагрузку на проспект Туран на 12 процентов, — отметил аким.

    Одним из ключевых решений для дальнейшего снижения транспортных заторов является строительство многоуровневых скоростных транзитных дорог. В частности, в городе приступают к проектированию двухуровневой автомагистрали по проспекту Кабанбай батыра с продолжением по проспекту Республики до Богенбай батыра. Общая протяженность дороги составит 12,4 километра. Начало строительства запланировано на 2027 год.

    Как подчеркнул Женис Касымбек, подобные скоростные коридоры успешно реализованы в крупнейших мегаполисах мира — Сеуле, Москве, Токио, Пекине, Бангкоке и Париже.

    — Ожидаем, что двухуровневая дорога снизит заторы на 30-40%, сохранив исторический облик правого берега. Кроме того, в Комплексной программе развития транспортной системы предусмотрена парковочная политика. Буквально на прошлой неделе был подписан договор о безвозмездной передаче всех парковок в коммунальную собственность города, — добавил аким.

    Ранее Женис Касымбек рассказал о том, как разгрузились магистрали Астаны после перехода на новый рабочий график. 

    Карина Кущанова
