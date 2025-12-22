Как разгрузились магистрали Астаны после перехода на новый рабочий график

По его словам, сегодня в городе зарегистрировано 437 тысяч автомобилей, а ежедневно заезжают еще около 90 тысяч транзитных транспортных средств. Основные точки перегрузки — районы Есиль и Нура, подъезды к мостам, проспекты Мангилик Ел, Кабанбай батыра, Туран, а также улицы Сарайшык, Кунаева и Достык.

— Мы видим перегрузку улично-дорожной сети в часы пик в района Есиль, Нура при подъездах к мостам, по проспектам Мангилик Ел, Кабанбай батыра, Туран, улицы Сарайшык, Кунаева, Достык. Для решения вопроса акиматом сформирована детальная Дорожная карта по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры (Комплексная программа развития транспортной системы до 2035 года). Предполагаются краткосрочные и долгосрочные меры, — отметил Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

Среди краткосрочных мер уже изменен график работы государственных органов и национальных компаний (39 тысяч работников) в районах Есиль и Нура. Этот график действует с октября, и результаты очевидны: скорость движения в часы пик увеличилась на 10-15% (прибавка до 6 км/ч), что говорит о росте пропускной способности дорог. Нагрузка на основные магистрали снизилась на 5-10%.

К примеру, в начале сентября в утренний час пик по проспекту Мангилик Ел проезжало 4 152 автомашин, после изменения рабочего графика пропускная способность увеличилась до 4 420 единиц в час, средняя скорость движения увеличилась на 2 км/ч (с 18 до 20 км/ч).

Примеры изменений:

Проспект Мангилик Ел: с 4 152 до 4 420 автомобилей в утренний час пик, средняя скорость — с 18 до 20 км/ч.

Проспект Туран: с 4 190 до 5 364 автомобилей, средняя скорость — с 17 до 20 км/ч.

Улица Сарайшык: с 3 300 до 3 506 машин, скорость — с 21 до 28 км/ч.

Улица Кунаева: с 2 418 до 2 710 машин, скорость — с 21 до 26 км/ч.

Улица Достык: с 2 318 до 2 572 машин, скорость — с 23 до 27 км/ч.

Улица Сыганак: количество машин почти не изменилось (4 552 → 4 550), скорость выросла с 21 до 27 км/ч.

— Однако сохраняется вечерняя перегрузка, особенно на основных выездах и мостах. В вечерний час-пик скорость осталась без изменений, интенсивность увеличилась всего лишь на четыре процента (+ 63 ед./ч), — сказал аким.

