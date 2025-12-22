Перинатальный центр, травмпункт и поликлиники построят в Астане

Во время своего доклада о социально-экономическом развитии города, он отметил, что при развитии столицы уделяется особое внимание строительству социальных объектов. За последние годы в Астане был построен и открыт 21 медицинский объект — это национальный научный онкологический центр, национальный координационный центр экстренной медицины, 19 филиалов при поликлиниках для обеспечения шаговой доступности.

— С учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. Для решения вопроса приступаем к строительству двух поликлиник в районах Есиль и Нура, перинатального центра в районе Алматы, новой многопрофильной городской больницы, детского травматологического пункта в районе Есиль. Завершается строительство приемно-диагностического комплекса городской больницы № 2, реализуется проект по строительству перинатального центра в районе Сарыарка. До конца текущего года в районе вокзала «Нұрлы жол» планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа, — сказал аким Астаны.

В целом, по его словам, на ближайшие три года запланировано строительство 11 объектов здравоохранения: перинатальный центр в районе «Алматы», новая современная многопрофильная больница, шесть новых полноценных поликлиник (две — государственные), три подстанции скорой медицинской помощи.