Первый в РК автотоннель и самый большой мост достроят к концу 2024 года

На сегодняшний день на автомобильном тоннеле через перевал Шакпак баба завершены бетонные и асфальтобетонные работы, установлено освещение. Ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, также по установке вентиляционного и пожарного оборудования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

— Планируем, что до конца этого года завершится строительство первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба. Кроме того, нацелены завершить строительство самого большого моста в Казахстане через Бухтарминское водохранилище. Общая длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области составит 1316 метров, — поделился Марат Карабаев.

Фото: smi24.kz

Таким образом, на данный момент выполнены 81% работ по возведению опор моста. В частности, из 21 опоры построено 17, на оставшихся четырех опорах работы продолжаются.

На данный момент полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ.

На подъездной дороге завершены работы по устройству земельного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для дальнейших строительно-монтажных работ заготовлены.

Напомним, ранее сообщалось, что первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом текущего года.

Также сообщалось, что в ВКО может сорваться строительство моста через Бухтарминское водохранилище и Антикор ведет мониторинг строительства данного моста.

Первоначальная стоимость данного проекта составляла 30,2 млрд тенге. Позже, в связи с увеличением стоимости строительных материалов, в августе 2022 года была проведена корректировка проектно-сметной документации строительства данного моста, и стоимость проекта составила 61,4 млрд тенге. То есть строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище подорожало почти вдвое.

В 2022 году объект планировали сдать в декабре 2024 года.