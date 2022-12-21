Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище подорожало почти вдвое

21 Декабря 2022, 12:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на запрос депутатов Сената касательно дальнейшего финансирования проекта по строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище – первоначальная стоимость проекта «Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области» (далее – проект) составила 30,2 млрд тенге», - отметил Алихан Смаилов в своем ответе.

Глава Кабмина продолжил, что по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития в связи с увеличением стоимости строительных материалов в августе текущего года проведена корректировка проектно-сметной документации строительства данного моста и стоимость проекта составила 61,4 млрд тенге.

«До 2023 года по проекту выделено 19,2 млрд тенге или 31 %. Для продолжения работ в республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы предусмотрено 5 млрд тенге. В целях своевременного завершения работ дополнительное финансирование в сумме 20 млрд тенге будет рассмотрено при уточнении республиканского бюджета в 2023 году. Остаток финансирования в размере 17,2 млрд тенге будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 – 2026 годы», - уточнил Алихан Смаилов.

Фото: smi24.kz