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    07:46, 11 Май 2024 | GMT +6

    Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом

    Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта

    Министр транспорта ознакомился с ходом строительных работ инфраструктурных обьектов на юге республики. В ходе рабочей поездки Марата Карабаева в Кызылординскую, Туркестанскую области и Шымкент стали известны сроки завершения строительства первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта

    Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак-баба.

    Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта

    - Летом текущего года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак-баба. Полностью завершена бетонная и асфальтобетонная работа, а также установлено освещение. Сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования. Самые основные работы завершены, - отметили представители Комитета автомобильных дорог.

    Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта
    Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта

    Марат Карабаев проинспектировал участок «Кызылорда-Саксаульск» автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент». Приоритетность задачи по реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М-32 «Самара - Шымкент» была определена Главой государства в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область в октябре прошлого года. Планируемый участок реконструкции от Кызылорды до Саксаульска составляет 463 км.

    Теги:
    Дороги Инфраструктурные проекты. Дороги. Туркестанская область Министерство транспорта РК Кызылординская область Транспорт Шымкент
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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