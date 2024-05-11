Первый автомобильный тоннель в Казахстане достроят летом

Министр транспорта ознакомился с ходом строительных работ инфраструктурных обьектов на юге республики. В ходе рабочей поездки Марата Карабаева в Кызылординскую, Туркестанскую области и Шымкент стали известны сроки завершения строительства первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак-баба.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

- Летом текущего года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак-баба. Полностью завершена бетонная и асфальтобетонная работа, а также установлено освещение. Сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования. Самые основные работы завершены, - отметили представители Комитета автомобильных дорог.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

Марат Карабаев проинспектировал участок «Кызылорда-Саксаульск» автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент». Приоритетность задачи по реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М-32 «Самара - Шымкент» была определена Главой государства в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область в октябре прошлого года. Планируемый участок реконструкции от Кызылорды до Саксаульска составляет 463 км.