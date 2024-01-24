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    15:00, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Антикор ведет мониторинг строительства моста через Бухтарминское водохранилище

    водохранилище
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Агентство по противодействию коррупции РК  ведет мониторинг строительства моста через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге в ведомстве журналисты спросили, будет ли Антикор проводить проверку строительства данного объекта, в связи с тем, что стоимость проекта ежегодно увеличивается на миллиард тенге.
    Официальный представитель агентства Армен Тлеукенов сообщил, что в настоящее время не зафиксирован ни один противоправный факт, связанный со строительством данного объекта.

    — Что касается моста через Бухтарминское водохранилище, проводится мониторинг данного объекта. После чего мы узнаем об информации, связанной с ежегодным ростом бюджета. Но нужно выяснить, проводилась проверка или нет. Пока никаких нарушений не установлено. Также до сегодняшнего дня не было выявлено никаких нарушений, — сказал Армен Тлеукенов.

    Напомним, первоначальная стоимость данного проекта составила 30,2 млрд тенге. Позже, в связи с увеличением стоимости строительных материалов в августе 2022 года была проведена корректировка проектно-сметной документации строительства данного моста и стоимость проекта составила 61,4 млрд тенге.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Строительство Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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