Антикор ведет мониторинг строительства моста через Бухтарминское водохранилище

Агентство по противодействию коррупции РК ведет мониторинг строительства моста через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в ведомстве журналисты спросили, будет ли Антикор проводить проверку строительства данного объекта, в связи с тем, что стоимость проекта ежегодно увеличивается на миллиард тенге.

Официальный представитель агентства Армен Тлеукенов сообщил, что в настоящее время не зафиксирован ни один противоправный факт, связанный со строительством данного объекта.

— Что касается моста через Бухтарминское водохранилище, проводится мониторинг данного объекта. После чего мы узнаем об информации, связанной с ежегодным ростом бюджета. Но нужно выяснить, проводилась проверка или нет. Пока никаких нарушений не установлено. Также до сегодняшнего дня не было выявлено никаких нарушений, — сказал Армен Тлеукенов.

Напомним, первоначальная стоимость данного проекта составила 30,2 млрд тенге. Позже, в связи с увеличением стоимости строительных материалов в августе 2022 года была проведена корректировка проектно-сметной документации строительства данного моста и стоимость проекта составила 61,4 млрд тенге.



