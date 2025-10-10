Первый Форум ректоров вузов в формате «ЦА – Россия» может пройти в Казахстане

По мнению Президента, в данном контексте особое значение приобрело развитие связей в сфере высшего образования. Он сообщил, что 60 университетов Казахстана сотрудничают с 50 вузами России, а число казахстанских студентов в России превысило 60 тысяч.

– В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО. В прошлом году в нашей стране открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В свою очередь в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов. Знаковым событием стал запуск филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета, который стал первым представительством зарубежного вуза в России. Выражаю признательность коллегам за конструктивное сотрудничество в этой сфере. Учитывая столь интенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, предлагаю провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия – Россия». Современные реалии диктуют необходимость активного развития цифровых форм взаимодействия. В этой связи полагаю возможным создать совместную образовательную онлайн-платформу «Цифровая библиотека ЦА – РФ» с доступом к курсам, лекциям, архивам наших университетов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором саммите «Центральная Азия — Россия».

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.

Президент Казахстана также подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.