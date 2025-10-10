Пристального внимания требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря - Касым-Жомарт Токаев

Президент полагает, что насущной задачей становится цифровая трансформация на основе внедрения технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о проводимой в Казахстане комплексной работе в данной сфере.

— На днях в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта, нацеленный на создание целостной экосистемы отечественных разработок в партнерстве с мировыми компаниями, в том числе и с российскими. Запущен национальный суперкомпьютер, поставлена задача ввода в действие второго суперкомпьютера. Реализуется специальная госпрограмма, охватывающая более 400 тысяч студентов, начат процесс создания Исследовательского университета в области искусственного интеллекта. Мы заинтересованы в обмене опытом, взаимных стажировках, участии в исследовательских проектах и других совместных инициативах. Выстраивание долгосрочного продуктивного сотрудничества с Россией, одним из мировых лидеров в научных и производственных инновациях, для Казахстана представляет особый интерес и рассматривается как приоритетное направление двустороннего взаимодействия, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.

— В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия. Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций, — подчеркнул Президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.