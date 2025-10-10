Пристального внимания требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря - Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана, выступая на втором саммите «Центральная Азия — Россия», подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент полагает, что насущной задачей становится цифровая трансформация на основе внедрения технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о проводимой в Казахстане комплексной работе в данной сфере.
— На днях в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта, нацеленный на создание целостной экосистемы отечественных разработок в партнерстве с мировыми компаниями, в том числе и с российскими. Запущен национальный суперкомпьютер, поставлена задача ввода в действие второго суперкомпьютера. Реализуется специальная госпрограмма, охватывающая более 400 тысяч студентов, начат процесс создания Исследовательского университета в области искусственного интеллекта. Мы заинтересованы в обмене опытом, взаимных стажировках, участии в исследовательских проектах и других совместных инициативах. Выстраивание долгосрочного продуктивного сотрудничества с Россией, одним из мировых лидеров в научных и производственных инновациях, для Казахстана представляет особый интерес и рассматривается как приоритетное направление двустороннего взаимодействия, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.
— В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия. Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций, — подчеркнул Президент Казахстана.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.
Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.
Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».
Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.