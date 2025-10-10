РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:18, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан предлагает России создание совместных кластеров глубокой переработки зерна

    В ходе выступления во втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил большие перспективы для совместной деятельности, которые открываются в сельском хозяйстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан увеличит объемы глубокой переработки зерновых в пять раз
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    – Положительные результаты уже имеются, но можно получить гораздо больший эффект, сделав упор на совместное внедрение инноваций. Речь идет о создании агротехнологических стартапов, широком применении технологий точного земледелия, развитии современных агрологистических площадок, формировании центров компетенций, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком зерна. Казахстан по этому показателю тоже входит в группу мировых лидеров. Учитывая наш огромный потенциал в этой сфере, предлагаем рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна. Это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью. Убежден, мы должны исходить из стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль, при этом не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках. В целом, синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества, – сказал Президент РК.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

    Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

     

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Зерно Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
