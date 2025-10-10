РУ
    20:11, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд

    Президент в своей речи на втором саммите «Центральная Азия – Россия» обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России. Первым приоритетом он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    – На первом саммите мы условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принимаемый сегодня План совместных действий включает в себя свыше 50 мероприятий. Это очень важный документ. Поэтому следует приложить максимальные усилия для его своевременной реализации. Торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю Казахстана и России, в прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 млрд долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 млрд долларов. Это стало возможным благодаря ускоренному развитию промышленной кооперации. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.

    – Решению этих задач способствуют создание зон приграничной торговли, регулярное проведение форумов приграничных регионов, бизнес-форумов, выставок и ярмарок, развитие электронных торговых площадок. В настоящее время в Центральной Азии формируется сеть совместных торгово-промышленных зон и индустриальных хабов. На этих площадках создаются условия для локализации производства, кооперации по всей цепочке добавленной стоимости и обеспечения стабильных поставок. Участие российского бизнеса в таких проектах способствует долговременному присутствию товаров российского происхождения на наших рынках, – полагает Президент.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

    Теги:
    Акорда Казахстан Торговля Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
