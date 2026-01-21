РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:46, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Переход с Kundelik на BilimClass: что ответили в акимате Алматы

    В управлении образования Алматы объяснили причины перехода всех городских школ с цифровой платформы Kundelik на BilimClass в середине учебного года, передает агентство Kazinform.

    Kundelik или BilimClass: что известно о смене электронных дневников в школах Алматы
    Коллаж: Kazinform / Gov.kz

    Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства, процессы информатизации системы среднего образования и выбор цифровых образовательных платформ осуществляются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Речь идет о законах «Об образовании», «Об информатизации», «О персональных данных и их защите», а также нормативных актах Министерства просвещения РК.

    — При принятии решений учитываются потребности школ, педагогов, обучающихся и их законных представителей, а также обеспечивается соблюдение правовых норм и безопасности данных, — отметили в управлении образования.

    Платформа BilimClass внедрена в образовательных организациях Алматы на безвозмездной основе и без привлечения средств государственного бюджета. Перед масштабным переходом система прошла апробацию в ряде школ города и получила положительные отзывы, отметили в ведомстве.

    Кроме того, образовательным организациям был предоставлен доступ к дополнительным продуктам экосистемы BilimClass — цифровому образовательному контенту и сервисам, направленным на повышение качества обучения, без дополнительной финансовой нагрузки на родителей.

    Согласно предоставленным документам, ТОО «Bilim Land» располагает актами и протоколами испытаний, подтверждающими соответствие платформы требованиям информационной безопасности, установленным законодательством Казахстана. Проверки проводились уполномоченными органами и включали анализ архитектуры системы, механизмов защиты информации, управления доступом, устойчивости к внешним угрозам, а также демонстрацию работы платформы. При этом серверное оборудование, обеспечивающее хранение и обработку данных, размещено на территории Республики Казахстан.

    В управлении также пояснили, что в рамках подготовки к переходу школы заранее выгрузили и архивировали необходимые документы и данные для прохождения аттестации и проверок со стороны Департамента контроля качества образования.

    — Эта мера была обусловлена практикой внедрения BilimClass в других регионах: после перехода региона на BilimClass платформа Kundelik прекращала предоставление доступа школам к своей системе и, соответственно, не обеспечивала возможность выгрузки архивных документов и данных за прошлые периоды, — уточнили в ведомстве.

    Архивирование данных осуществлялось исключительно для сохранения полного комплекта документов, необходимых для аттестационных процедур и проверок, в том числе на случай прекращения доступа к платформе Kundelik.

    Кроме того, в управлении подчеркнули, что права на базы персональных данных обучающихся принадлежат организациям образования, а ТОО «Күнделік» не обладает правами на такие данные.

    — Использование цифровых платформ в школах города Алматы осуществляется в строгом соответствии с законом, с учетом безопасности, стабильности и интересов всех участников образовательного процесса, — добавили в управлении.

    Отметим, что с начала года в общественном пространстве активно обсуждается вопрос перехода общеобразовательных школ Алматы с цифровой платформы Kundelik на BilimClass.

    Ранее агентство Kazinform уже пыталось разобраться в сложившейся ситуации. 

    Позднее, 13 января, суд Алматы принял решение о запрете управлению образования города, а также подведомственным ему районным отделам, школам и образовательным организациям совершать любые действия, связанные с переходом, внедрением, заменой, тестированием или пилотированием платформы BilimClass, а также других информационных систем вместо автоматизированной системы «Күнделік». 

    Вместе с тем впоследствии данное судебное решение было пересмотрено. В результате школам было разрешено продолжить работу на платформе BilimClass. 

