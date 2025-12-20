РУ
    07:40, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Переговоры Украины в Майами завершены

    Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил об окончании встречи в Майами «с американскими и европейскими партнерами», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Рустем Умеров
    Фото: www.ntv.com.tr

    Ранее со ссылкой на источник в Белом доме агентство AFP сообщало, что с американской стороны в переговорах в Майами участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а европейские страны были представлены советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии.

    — Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. — написал Умеров. — Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

    Жанара Мухамедиярова
