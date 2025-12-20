Переговоры Украины в Майами завершены

Ранее со ссылкой на источник в Белом доме агентство AFP сообщало, что с американской стороны в переговорах в Майами участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а европейские страны были представлены советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии.

— Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. — написал Умеров. — Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.