07:40, 20 Декабрь 2025 | GMT +5
Переговоры Украины в Майами завершены
Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил об окончании встречи в Майами «с американскими и европейскими партнерами», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Ранее со ссылкой на источник в Белом доме агентство AFP сообщало, что с американской стороны в переговорах в Майами участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а европейские страны были представлены советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии.
— Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. — написал Умеров. — Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.