Представители России и США могут провести встречу в Майами в ближайшие выходные

По данным издания Politico, стороны намерены обсудить возможные шаги по прекращению конфликта в Украине.

Со стороны России, предположительно, участие примет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США ожидаются специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер. Источники сообщают, что контакты по подготовке встречи ведутся уже несколько недель.

Официальных комментариев из Белого дома относительно возможного мероприятия пока не поступало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые американско-украинские переговоры в Майами.

Напомним, представители США сделали заявление по итогам двухдневных переговоров в Берлине.