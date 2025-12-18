РУ
    04:42, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Представители России и США могут провести встречу в Майами в ближайшие выходные

    Представители России и США, возможно, встретятся в Майами в выходные, передает Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

    Россия США
    Фото: Fotolia / denisismagilov

    По данным издания Politico, стороны намерены обсудить возможные шаги по прекращению конфликта в Украине.

    Со стороны России, предположительно, участие примет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США ожидаются специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер. Источники сообщают, что контакты по подготовке встречи ведутся уже несколько недель.

    Официальных комментариев из Белого дома относительно возможного мероприятия пока не поступало.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые американско-украинские переговоры в Майами. 

    Напомним, представители США сделали заявление по итогам двухдневных переговоров в Берлине.

    Украина Российско-украинский конфликт Переговоры Мировые новости Россия США
