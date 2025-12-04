Пентагон полностью вооружил нацгвардейцев в Вашингтоне

Официальный представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявил на брифинге, что все военнослужащие Национальной гвардии, несущие службу в Вашингтоне, получили боевое оружие. Значительная часть гвардейцев привлечена к совместному с полицией патрулированию улиц столицы.

По словам Уилсона, в составе Объединенной оперативной группы округа Колумбия (Joint Task Force-DC) задачи по обеспечению безопасности выполняют свыше 2200 военнослужащих Национальной гвардии, еще 500 человек находятся в пути и в ближайшее время прибудут в столицу.

— Мы твердо намерены обеспечить безопасность наших городов, — подчеркнул представитель министерства обороны.

Отмечается, что решение принято после стрельбы возле Белого дома, когда были застрелены двое гвардейцев.

Напомним, стрельба с участием нацгвардейцев в Вашингтоне произошла днем 26 октября на площади Фаррагут неподалеку от Белого дома. Тогда мужчина без предупреждения открыл огонь по военным, находившимся на дежурстве. Несколько нацгвардейцев скончались от полученных травм. После Дональд Трамп заявил, что намерен полностью приостановить миграцию в США из стран третьего мира.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Ajansı.