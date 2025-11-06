РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Парламентские выборы в Кыргызстане: открыты дополнительные участки в Казахстане

    Для кыргызстанцев, проживающих и находящихся за пределами страны, для участия в голосовании на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша образованы 100 зарубежных избирательных участков в 34 странах мира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: Кабар

    Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

    Ранее сообщалось об открытии избирательных участков в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

    Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

    Свои кандитатуры для участия в досрочных парламентских выборах выдвинули 589 человек, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

    Для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш аккредитованы 127 международных наблюдателей.

    Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.

    Теги:
    Кыргызстан Выборы Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают