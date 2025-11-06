Парламентские выборы в Кыргызстане: открыты дополнительные участки в Казахстане

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 5 ноября приняла постановление об образовании в Республике Казахстан дополнительно 3 избирательных участка в городах Алматы, Тараз и Шымкент.

Ранее сообщалось об открытии избирательных участков в Астане (Посольство КР в РК), Алматы (Генконсульство КР в РК), Атырау и Караганде.

Напомним, в Кыргызстане досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье 30 ноября 2025 года.

Свои кандитатуры для участия в досрочных парламентских выборах выдвинули 589 человек, из которых 365 мужчин и 224 женщины. Регистрация кандидатов продлится до 9 ноября. Агитационная кампания начнется с 10 ноября.

Для мониторинга досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш аккредитованы 127 международных наблюдателей.

Что стоит за решением о досрочном самороспуске парламента Кыргызстана — читайте здесь.