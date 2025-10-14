Парламентская реформа: Изменения затронут около 40 статей Конституции

- Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка, - пояснил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что парламентская реформа напрямую затрагивает судьбу страны, переход к однопалатному Парламенту соответствует международным тенденциям. Кроме того, Президент высказался о том, что Е-Parlament может стать востребованным в Казахстане как и e-Gov.

Напомним, 8 сентября т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления Президент предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным.