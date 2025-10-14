РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:41, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Парламентская реформа: Изменения затронут около 40 статей Конституции

    Процесс создания однопалатного Парламента требует тщательной подготовки. Об этом заявил Глава государства в ходе первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    От истории к современности: как наша Конституция менялась вместе со страной
    Фото: Kazinform

    - Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка, - пояснил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев также отметил, что парламентская реформа напрямую затрагивает судьбу страны, переход к однопалатному Парламенту соответствует международным тенденциям. Кроме того, Президент высказался о том, что Е-Parlament может стать востребованным в Казахстане как и e-Gov.

    Напомним, 8 сентября т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления Президент предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным.

     

    Касым-Жомарт Токаев Конституция Акорда Парламент Реформы Токаева
