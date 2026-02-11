РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:54, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Отопление домов и бань твердым топливом запретят в Алматы с конца года

    В Алматы с 30 декабря этого года вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: pexels

    Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, соответствующая норма закреплена в правилах охраны атмосферного воздуха Алматы, утвержденных решением маслихата 30 декабря 2025 года. 

    — Речь идет о пункте 52 правил, который применяется исключительно к газифицированным районам города. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению. Исключение допускается только в случае чрезвычайных ситуаций — при использовании резервных источников тепло- и энергоснабжения, — отметили в ведомстве.

    Новые требования распространяются также на хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие отопительные котлы. Источники выбросов должны быть оснащены установками очистки загрязняющих веществ. Кроме того, экологические нормы касаются специальной техники, а также бензиновых и дизельных генераторов.

    По данным акимата, уровень газификации частного сектора Алматы на сегодняшний день составляет около 99,6%. Это означает, что подавляющее большинство домовладений имеют техническую возможность подключения к природному газу.

    Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев рассказал, будет ли с 2026 года вводиться плата за въезд в экологические зоны Алматы. 

    Отметим, что в Алматы готовятся к новым экологическим правилам, среди которых ключевое — ограничение въезда в город автомобилей с низким экологическим классом и введение для них платы. Ранее агентство Kazinform разбиралось, что представляют собой зоны низких выбросов, и насколько реалистично внедрение этих мер. 

    Топливо Отопление Жилье Алматы Зима Уголь
    Еламан Турысбеков
