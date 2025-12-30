Пока не планируется платный въезд в зоны с низким уровнем выбросов — акимат Алматы

На XL сессии маслихата депутаты задали вопрос о возможном введении платного въезда в город или отдельные экологические зоны.

— Как я сказал, эти правила сейчас не вводят платность. Мы определяем зоны, куда действительно не будут въезжать автомобили Euro 0. Она будет у нас нас здесь нормативно еще не совпадают некоторые вещи. Для того, чтобы вводить платность в экологических зонах, мы должны внести изменения в Экологический кодекс. Когда пилотный проект будет апробирован, мы поймем все плюсы и минусы и уже на этой основе будем развивать систему, — пояснил Алмасхан Сматлаев.

Он отметил, что опыт мировых мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Шанхай и Пекин, показывает необходимость ограничения въезда для наиболее загрязняющих транспортных средств, но при этом важно создавать альтернативу для водителей.

— Но для того, чтобы вводить платность, мы должны давать альтернативу. Мы сейчас разрабатываем большой транспортный каркас города, так называемые транспортно-пересадочные узлы. Это будет в восточной, западной и северной части города, куда будут подведены новые ветки метро, ветки ЛРТ, а также дополнительное количество маршрутов автобусов. Любой житель, перед тем как заехать в Алматы, сможет оставить машину где-то и пересесть на общественный транспорт, — добавил замакима.

Он также отметил, что сегодня в городе зарегистрировано около 700 тысяч автомобилей, при этом ежедневно в Алматы заезжают 400–500 тысяч машин. При этом, 60% — личные автомобили, 40% — это общественный транспорт. По словам замакима, реализация таких мер позволит со временем сократить количество личного транспорта на улицах и повысить долю общественного транспорта в перевозках.

— Если мы будем идти к мировой практике, вот из 40% дойдем до 70%, вы должны понимать, это 300 тысяч машин, которые будут где-то стоять и граждане пересядут на общественный транспорт. Насколько улучшится ситуация, вы сами это предполагаете. В будущем, безусловно, мы должны к этому идти. Но это не сейчас, не завтра. Нужно время, — подытожил А. Сматлаев.

Отметим, сегодня маслихат Алматы утвердил новые Правила охраны атмосферного воздуха.