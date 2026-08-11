От карьеры акимов до кандидатов в Курултай: где сейчас казахстанские экс-сенаторы

Состав нового однопалатного Парламента — Курултая — определится на выборах 23 августа. Бывшие сенаторы тем временем получили новые назначения в регионах и продолжили политическую карьеру. Куда перешли работать экс-депутаты Сената — в обзоре корреспондента Kazinform.

Назначения в регионах

В конце июля — начале августа стало известно о двух новых назначениях бывших сенаторов в регионах. 30 июля Ернур Айткенов был назначен акимом Актогайского района Павлодарской области. Решение принято по согласованию с Администрацией Президента, депутатами районного маслихата и распоряжением главы региона.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Новому руководителю района Ернуру Айткенову поручено активизировать работу с инвесторами, реализовывать новые проекты и создавать постоянные рабочие места. Отдельное внимание поручено уделить развитию агропромышленного комплекса.

Кроме того, Ернуру Айткенову предстоит изучить возможность восстановления автовокзала и общественной бани в районном центре, строительства бассейна, обеспечить своевременную подготовку к отопительному сезону и реализацию противопаводковых мероприятий. Также в бюджете на 2027 год планируется предусмотреть строительство моста на подъездной дороге к селу Шолаксор.

4 августа бывший сенатор Руслан Рустемов был назначен советником акима Кызылординской области. Рустемов начал трудовую деятельность в 1994 году преподавателем Кызылординского педагогического института. В 2008–2015 годах работал заместителем акима Шиелийского района, заместителем акима Кызылорды, а также руководителем областных управлений по развитию языков и внутренней политики.

Фото: акимат Кызылординской области

В 2015–2023 годах занимал должности заместителя акима Кызылординской области, акима Сырдарьинского района и дважды акима Жанакорганского района. Также возглавлял областное управление культуры и спорта. В 2023 году был избран депутатом Сената. Таким образом, после работы в верхней палате оба экс-сенатора продолжили карьеру в региональном госуправлении.

Кто в партийных списках на выборы в Курултай

В партийных списках на выборы в Курултай также оказались бывшие сенаторы. В списке партии «Әділет» представлены Ольга Перепечина, Нурлан Бекназаров, Евгений Больгерт и Марат Кожаев.

Ольга Перепечина ранее занимала должность заместителя председателя Сената.

Фото: Сенат Парламента Республики Казахстан

Нурлан Бекназаров возглавлял Комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: Конституционный суд РК

Евгений Больгерт был секретарем этого комитета.

Фото: senate.parlam.kz

Марат Кожаев также входил в его состав, а до работы в Сенате занимал должность первого заместителя министра внутренних дел.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

В список Народной партии Казахстана вошла бывший сенатор Ляззат Сулеймен, которая была депутатом Сената VI и VII созывов. Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. Ранее ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

12 августа в 20:00 на канале Jibek Joly состоятся первые командные телевизионные дебаты.