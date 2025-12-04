Останки еще одного удерживаемого в Газе заложника переданы Израилю

В заявлении ЦАХАЛ указывается, что в ближайшее время военные доставят останки на израильскую территорию, где будет проведена процедура идентификации.

Ранее Израиль заявил, что переданные накануне ХАМАС останки не связаны ни с одним из двух оставшихся заложников в секторе Газа.

Напомним, 9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших похищенных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.