    22:10, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Останки еще одного удерживаемого в Газе заложника переданы Израилю

    Израильские военные получили еще один гроб в секторе Газа, предположительно, с останками заложника. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ХАМАС Палестина Израиль
    Фото: Anadolu

    В заявлении ЦАХАЛ указывается, что в ближайшее время военные доставят останки на израильскую территорию, где будет проведена процедура идентификации.

    Ранее Израиль заявил, что переданные накануне ХАМАС останки не связаны ни с одним из двух оставшихся заложников в секторе Газа.

    Напомним, 9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших похищенных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

