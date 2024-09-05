РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:15, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Оспа обезьян: санэпидемиологи перешли на усиленный режим работы перед Играми кочевников

    лаборатория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В преддверии V Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через Государственную границу РК в связи с эпидемиологической ситуацией в мире по оспе обезьян, передает агентство Kazinform.

    - В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, приведены в полную готовность объекты здравоохранения, бригады экстренной медицинской помощи и инфекционные стационары на случай возможного завоза пациентов с подозрением на опасные инфекции. Обеспечены неснижаемые запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы укомплектованы необходимыми диагностическими тест-системами, - говорится в сообщении.

    Отмечается, на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем. Случаев заболевания оспой обезьян и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено.

    Ранее на усиленный режим несения службы перед Всемирными играми кочевников перешли полицейские.  

    Открытие игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где им предоставят полноценное питание.

    Ранее сообщалось, что спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения международного события.

     

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Обезьянья оспа Санэпидконтроль Оспа обезьян Здоровье Минздрав РК Игры кочевников
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram