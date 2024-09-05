Оспа обезьян: санэпидемиологи перешли на усиленный режим работы перед Играми кочевников

В преддверии V Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через Государственную границу РК в связи с эпидемиологической ситуацией в мире по оспе обезьян, передает агентство Kazinform.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, приведены в полную готовность объекты здравоохранения, бригады экстренной медицинской помощи и инфекционные стационары на случай возможного завоза пациентов с подозрением на опасные инфекции. Обеспечены неснижаемые запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы укомплектованы необходимыми диагностическими тест-системами, - говорится в сообщении.

Отмечается, на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем. Случаев заболевания оспой обезьян и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено.

Ранее на усиленный режим несения службы перед Всемирными играми кочевников перешли полицейские.

Открытие игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где им предоставят полноценное питание.

Ранее сообщалось, что спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения международного события.