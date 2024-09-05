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    11:31, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Полиция перешла на усиленный режим несения службы перед Всемирными играми кочевников

    полиция
    Фото: Мухтор Холдорбеов/Kazinform

    В рамках проведения Всемирных Игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В связи с проведением международного мероприятия в Астане особое внимание уделяется столице.

    3 сентября в городе прошел общегарнизонный развод комплексных сил, которые заступают на службу.

    — Руководство МВД проверило готовность личного состава к выполнению задач, установленных в рамках международного мероприятия. В число основных задач вошли профилактика правонарушений и поддержание правопорядка в местах массового скопления граждан, — говорится в сообщении.

    МВД призывает жителей и гостей столицы соблюдать закон и с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, направленным на поддержание правопорядка.

    Напомним, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие 2800 представителей из 89 стран.

    Открытие игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр столицу могут посетить около 100 тысяч туристов.

    Ранее сообщалось, что спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения этого международного события. Наибольший интерес к посещению Казахстана проявляют туристы из Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи.

    В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также с культурой стран-участниц.

    Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где им предоставят полноценное питание.

    Теги:
    МВД РК Всемирные игры кочевников Спорт Полиция Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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