Полиция перешла на усиленный режим несения службы перед Всемирными играми кочевников

В рамках проведения Всемирных Игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с проведением международного мероприятия в Астане особое внимание уделяется столице.

3 сентября в городе прошел общегарнизонный развод комплексных сил, которые заступают на службу.

— Руководство МВД проверило готовность личного состава к выполнению задач, установленных в рамках международного мероприятия. В число основных задач вошли профилактика правонарушений и поддержание правопорядка в местах массового скопления граждан, — говорится в сообщении.

МВД призывает жителей и гостей столицы соблюдать закон и с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, направленным на поддержание правопорядка.

Напомним, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие 2800 представителей из 89 стран.

Открытие игр состоится 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр столицу могут посетить около 100 тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения этого международного события. Наибольший интерес к посещению Казахстана проявляют туристы из Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи.

В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также с культурой стран-участниц.

Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где им предоставят полноценное питание.