Спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения Всемирных игр кочевников

Стало известно, что за две недели до открытия V Всемирных игр кочевников в Астане жители разных стран проявляют большой интерес к посещению Казахстана в период проведения Игр, передает агентство Kazinform со ссылкой на uzdaily.uz.

Количество поисковых запросов на авиабилеты в Казахстан, включая внутренние рейсы, за период с октября 2023 по сентябрь 2024 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно значительный рост спроса был зафиксирован в июле 2024 года, за два месяца до начала Игр, когда объем поисковых запросов вырос на 24,5% по сравнению с июнем того же года.

Наибольший интерес к посещению Казахстана в период проведения Игр проявляют туристы из Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи.

Список стран-лидеров по количеству поисковых запросов на авиабилеты в Казахстан в период с 8-13 сентября 2024 года в сравнении с прошлым годом (8-13 сентября 2023 года):

Значительное повышение интереса к посещению страны зафиксировано у туристов из Малайзии, Канады и Японии. Малайзия поднялась с 30-го на 9-е место, Канада — с 18-го на 11-е, а Япония — с 20-го на 13-е место.

По количеству поисковых запросов на билеты в Астану (аэропорт NQZ) лидирует Германия:

Напомним, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В них примут участие 2800 представителей из 89 стран мира.

В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой, традициями казахского народа и самобытной культурой стран-участниц.



Открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов.

Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.