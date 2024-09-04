РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Спрос на авиабилеты в Казахстан вырос из-за проведения Всемирных игр кочевников

    аэропорт
    Фото: freepik

    Стало известно, что за две недели до открытия V Всемирных игр кочевников в Астане жители разных стран проявляют большой интерес к посещению Казахстана в период проведения Игр, передает агентство Kazinform со ссылкой на uzdaily.uz.

    Количество поисковых запросов на авиабилеты в Казахстан, включая внутренние рейсы, за период с октября 2023 по сентябрь 2024 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно значительный рост спроса был зафиксирован в июле 2024 года, за два месяца до начала Игр, когда объем поисковых запросов вырос на 24,5% по сравнению с июнем того же года.

    Наибольший интерес к посещению Казахстана в период проведения Игр проявляют туристы из Индии, Германии, США, Турции и Южной Кореи. 

    Список стран-лидеров по количеству поисковых запросов на авиабилеты в Казахстан в период с 8-13 сентября 2024 года в сравнении с прошлым годом (8-13 сентября 2023 года):

    рейтинг

    Значительное повышение интереса к посещению страны зафиксировано у туристов из Малайзии, Канады и Японии. Малайзия поднялась с 30-го на 9-е место, Канада — с 18-го на 11-е, а Япония — с 20-го на 13-е место.

    По количеству поисковых запросов на билеты в Астану (аэропорт NQZ) лидирует Германия:

    рейтинг

    Напомним, с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В них примут участие 2800 представителей из 89 стран мира.

    В столице также будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой, традициями казахского народа и самобытной культурой стран-участниц.

    Открытие V Всемирных игр кочевников пройдет 8 сентября на стадионе «Астана арена». По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов.

    Участники и гости будут размещены в 20 гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

     

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Туризм Спорт Иностранцы Игры кочевников
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram