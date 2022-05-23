23 Мая 2022 16:47

Случаев заражения оспой обезьян в Казахстане не зарегистрировано – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республике Казахстан.

«В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии», - сообщила главный санитарный врач РК- вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV) – это редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения). Инкубационный период - от 5 до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.

Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного. Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан).

Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет, начиная с 2016 года, по официальным источникам, заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.

20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года.

По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада , Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция).

Главный санврач РК дала следующие рекомендации для выезжающих в зарубежные страны в связи с началом летних каникул и сезона отпусков:

1) воздержаться от посещения (особенно с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян;

2) в случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты),

3) при посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук.

3) если по возвращении из поездок в течение трех недель почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и др.) – срочно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о пребывании за рубежом.