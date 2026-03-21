РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:32, 21 Март 2026 | GMT +5

    Орден Ходжи Ахмета Яссауи включат в перечень госнаград

    Глава государства в ближайшее время подпишет Указ о включении ордена Ходжи Ахмета Яссауи в перечень государственных наград. Об этом Президент сообщил в своем выступлении перед общественностью Туркестанской области, передает Кazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестанской области
    Фото: Акорда

    — В Основном законе четко прописано, что граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также беречь памятники истории и культуры. Считаю, что для жителей Туркестана, где сосредоточено немало исторических объектов эта новая конституционная норма имеет особое значение.

    Национальная идентичность и самобытная культура — это тот фундамент, без которого невозможно построить прогрессивное государство.

    Сплотившись как единый народ, руководствуясь новой Конституцией, мы должны продолжить работу по укреплению нашей государственности.

    Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять еще один важный вопрос. На одном из заседаний Национального курултая я говорил о знаменитом Ходже Ахмете Яссауи.

    Этого всемирно известного мыслителя мы все должны воспринимать, прежде всего, как выдающегося представителя казахского народа.

    Нам необходимо широко популяризировать его наследие во всех уголках мира, особенно в крупных странах, но, прежде всего, нам нужно познакомить с его творчеством наших соотечественников.

    Необходимо посвятить этой исторической личности высококачественные книги и фильмы, а также организовать во всех регионах чтения, посвященные уникальному интеллектуальному наследию Ходжи Ахмета Яссауи.

    В ближайшее время я подпишу Указ о включении ордена Ходжи Ахмета Яссауи в перечень государственных наград. Эта высокая награда будет присуждаться известным отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям. Считаю, что этот орден должен обладать высоким статусом, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Туркестанская область Туркестан
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают