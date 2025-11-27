11:23, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Опубликовано совместное фото участников саммита ОДКБ
Пресс-служба Акорды опубликовала фотографию участников саммита ОДКБ, передает агентство Kazinform.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.