Опубликовано совместное фото участников саммита ОДКБ

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.