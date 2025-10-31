Около тысячи домов в Алматы все еще не подключены к газу

Руководитель департамента экологии Динмухамед Лесбеков на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что уровень газификации частного сектора в городе достиг 99,4%.

— Сегодня уровень газификации частного сектора в Алматы составляет 99,4%. Не подключено всего 907 домов, из которых 716 уже имеют сети, а 191 дом расположен слишком далеко от магистралей, что делает их подключение экономически нецелесообразным, — отметил он.

По словам Лесбекова, общая протяженность газовых сетей Алматы превышает 6 тысяч километров, а за последние годы дополнительно построено более 24 километров новых линий. В Наурызбайском районе продолжается строительство газопроводов, после завершения которого около трех тысяч жителей и несколько новых жилых комплексов получат доступ к газоснабжению.

Ранее сообщалось, что работы по переводу алматинской ТЭЦ-2 на газ планируется завершить к сентябрю 2026 года.

Недавно в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с газоснабжением села Жайсан Жамбылского района.