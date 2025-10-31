Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: успеют ли завершить проект в срок

На брифинге РСК руководитель департамента экологии города Динмухамед Лесбеков напомнил, что ТЭЦ-1 была полностью переведена на газ еще в 2017 году. В настоящее время модернизация ТЭЦ-2 продолжается, и после завершения проекта объем выбросов вредных веществ сократится с 37 тысяч до 2,7 тысячи тонн в год.

Руководитель проектного офиса департамента строящихся предприятий АО «Алматинские электрические станции» Чингиз Жуйриков отметил, что основная цель проекта — снижение уровня выбросов без ущерба для надежности энергоснабжения и теплоснабжения мегаполиса.

По его словам, в мае 2023 года был подписан EPC-контракт с консорциумом из трех китайских компаний на площадке Европейского банка реконструкции и развития. Документ охватывает все этапы реализации — от проектирования и поставки оборудования до строительно-монтажных работ.

— На сегодняшний день получены положительные заключения государственной экспертизы по ТЭО и проектно-сметной документации. Ведутся строительно-монтажные работы, которые разделены на шесть участков: где-то продолжается работа по свайным полям, где-то идет армирование каркасов или заливка фундаментов. Уже установлены две турбины и два газовых генератора. Третья турбина ожидается в конце декабря, — сообщил Жуйриков.

Он уточнил, что все необходимое оборудование законтрактовано, и 99% поставок ожидаются до конца года.

— Срок сдачи — сентябрь 2026 года. В принципе успеваем, все нормально, — подчеркнул он.

Чингиз Жуйриков заметил, что внешняя газовая инфраструктура уже полностью подведена. На территории станции завершается сборка пункта подготовки газа и дожимного компрессора. Кроме того, заключен долгосрочный, 15-летний договор на поставку газа.

Отметим, ранее в Министерстве энергетики сообщали, что поэтапный перевод ТЭЦ-2 на газ начнется в 2025 году и завершится в 2026-м, а модернизация ТЭЦ-3 стартует в 2026 году.

Согласно заключению государственной экспертизы от 27 сентября 2024 года, стоимость проекта (ТЭЦ-2) составляет 388 миллиардов тенге.

В Министерстве экологии отметили, что перевод всех ТЭЦ Алматы на газ позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе и сократить объем вредных выбросов.

Ранее в акимате также заявляли, что после завершения работ на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 будет внедрена парогазовая технология, что позволит значительно увеличить производство электроэнергии и повысить эффективность энергосистемы города.