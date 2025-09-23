Когда жители села в Алматинской области получат долгожданный газ

В социальных сетях распространилась информация о том, что более десяти лет назад на газификацию населенного пункта были выделены сотни миллионов тенге, однако газ так и не поступил в дома. Отмечается, что подрядчик протянул трубы, распродал оборудование и ушел. Теперь люди вынуждены покупать уголь и топить печи.

По данным областного акимата, в 2023 году управление энергетики и ЖКХ провело конкурс на строительство газопроводов и сетей в Жайсане. Подрядчиком стало ТОО «ТурГаз».

— В 2024 году завершены внутрипоселковые сети и восстановлен подводящий газопровод. В мае 2025 года построена автоматизированная газораспределительная станция «Казбек бек» мощностью 15 тыс. нормальных кубических метров в час, которая обеспечивает подачу газа, в том числе для Жайсана. Фактическое подключение домов начнется после передачи АГРС на баланс АО «Интергаз Центральная Азия». Завершить работы планируется до 15 октября 2025 года, — говорится в официальном ответе.

В акимате подчеркнули, что ТОО «ТурГаз» выполняло только функции генерального подрядчика. Продажа оборудования и внутридомовые подключения относятся к конкурентной среде и осуществляются напрямую между поставщиками и потребителями.

Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что в Алматинской области доступ к природному газу имеют более 1,2 млн человек — это 77% населения региона.