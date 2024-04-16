Около двух тысяч жителей Кульсары подали заявки на получение матпомощи

По состоянию на 15 апреля в Жылыойском районе Атырауской области написали заявления на получение единовременной социальной выплаты 1 942 семьи, пострадавшие от наводнения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Прием документов на единовременную социальную выплату (ее размер — 100 МРП, то есть, 369 200 тенге) начался 12 апреля. Документы принимаются по трем адресам: в отделе координации занятости и социальных программ Жылыойского района (улица Кабдешева, дом 1); в районном центре «Мансап» (улица Махамбета, дом 178); в эвакуационном пункте вахтового поселка Тенгиз.

— На сегодня приняты заявления от 1942 семей, пострадавших от наводнения. Всего ожидается прием заявок от 2 800 семей. Для получения единовременной социальной выплаты достаточно четырех документов: заявление, удостоверение личности, специальный банковский счет, справка из акимата города, — сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов.

Фото: акимат Атырауской области

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

Из затопленного города Кульсары Атырауской области в безопасное место перевезены 34 998 жителей. Из них 7 445 человек размещены в общежитиях на месторождении «Тенгиз». Более 18 тысяч человек эвакуировали на автотранспорте в село Бейнеу Мангистауской области. Эвакуированных также разместили расселили в 17 эвакопунктах в Актау.

По предварительным данным местных госорганов, в Кульсары затопило 2500 частных жилых домов и административных здании. Покинутые из-за паводков дома охраняли полицейские.

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары