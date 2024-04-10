Из затопленного города Кульсары Атырауской области в безопасное место перевезены 34 998 жителей. Из них 7 445 человек размещены в общежитиях на месторождении «Тенгиз», передает агентство Kazinform.

Как сообщил главный менеджер отдела по связи с Правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Айбек Крамбаев, компания выделила 2 миллиарда тенге на ликвидацию последствий паводка в Жылыойском районе.

— Компания 2–4 апреля направила для противопаводковых работ в Жылыойском районе около 90 единиц специальной техники, автобусов, продовольствие и горюче-смазочные материалы. Для жителей, чьи дома затоплены, подготовлены специальные места в общежитиях в вахтовом поселке. Такая помощь будет оказываться и в дальнейшем, — сказал А.Крамбаев.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

В настоящее время 7 445 жителей города Кульсары и села Тургызба размещены в общежитиях вахтового поселка. Жители были эвакуированы автобусами компании. Большинство из них — женщины с детьми, есть беременные женщины и пожилые люди.

— Все эвакуированные жители обеспечиваются местами для ночлега, горячей пищей, необходимой медицинской помощью. Жители каждый день проходят медицинскую проверку. Для наблюдения за здоровьем беременных женщин вызваны специалисты, — говорит Айбек Крамбаев.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

По его словам, здесь уделяется особое внимание детям, так как им нелегко привыкнуть к таким условиям. По этой причине для детей организуются различные игры. Даже открыт специальный кинотеатр. Здесь детям показывают мультфильмы, которые сейчас в прокате самых больших кинотеатров страны.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

Фото: компания «Тенгизшевройл»

Фото: компания «Тенгизшевройл»

Кроме сотрудников ТШО и подрядных организаций, на помощь прибыли и волонтеры. Сотрудники компании собирают гуманитарную помощь и доставляют на самолете в вахтовый поселок на Тенгизе и город Кульсары.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

— Сейчас всем нелегко. Когда прибыла вода, мы собрали вещи и ночью приехали в вахтовый городок. Здесь созданы хорошие условия. Сейчас мы чувствуем себя как дома. В столовой есть разная еда. Можно выбирать по меню, как в ресторане. О нас хорошо заботятся, — говорит Макпал Шахарбаева.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

По ее мнению, безопасности жителей, особенно детей, придается особое значение. Если дети выходят играть, за ними наблюдают охранники. Компания строго следит за безопасностью.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

В социальной сети появилось фото, где охранник бежит за маленьким ребенком. Это фото вызвало у многих улыбку, некоторые писали, что «на Тенгизе милая проблема».

Женщины и дети, ранее не бывавшие в вахтовом поселке, на все смотрят с интересом. Особенный интерес вызвали разноцветные контейнеры для сортировки мусора.

— Оказывается, здесь сортируют весь мусор. Утром с детьми пошла и объяснила, почему важно сортировать мусор. Когда вернусь в Кульсары, тоже начну сортировать. Здесь даже указано, сколько литров воды можно сэкономить за одну минуту. С одной стороны, понятное дело, но до приезда в вахтовый поселок на Тенгизе, я не придавала этому значения. Я слышала, что здесь воняет сероводородом. Кажется, это неправда. Здесь у меня перестала болеть голова. Воздух здесь чистый. А чистый воздух придает сил. Хотя здесь и производственная площадка, транспорта мало, — говорит мама пятерых детей Айнагуль.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

Когда начало затапливать город Кульсары, первым на помощь пришло ТОО «Аspar Kashagan» — один из подрядчиков ТОО «Тенгизшевройл».

Руководство этого товарищества, кроме технической поддержки и гуманитарной помощи, приняло решение разместить в общежитиях вахтового поселка более 700 человек.

— Мы работаем в Жылыойском районе. Как мы не окажем помощь жителям в такие трудные дни? Эвакуированные жители обеспечены питанием и медицинской помощью. Сейчас, чтобы дети не скучали, организуем различные игры и турниры, — говорит производственный менеджер компании Салтанат Сулейменова.

В вахтовом городке «Болашак», принадлежащем ТОО «Caspian Offshore Construction Realty», размещено 3 000 человек. Это одно из самых больших общежитий на Тенгизе. Заведующий городком Галымжан Абир сообщил, что они за четыре часа приготовили необходимые помещения, приняли более 2 000 человек. Сейчас здесь уже 3 тысячи жителей.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

— Мы на Тенгизе всегда заранее планируем, сколько нужно помещений и пищи. Но в этот раз получилось по-другому, жителей Кульсары мы приняли быстро. Мы знаем, что после наводнения они испытывали страх, переживали, поэтому наш коллектив постарался сделать все возможное для жителей. Сейчас люди успокоились, чувствуют себя как дома», — говорит Галымжан Абир.

Женщины, эвакуированные из города Кульсары, здесь не сидят без дела. Некоторые помогают поварам, другие помогают техническим сотрудникам. Они понимают, что в такие трудные моменты нужно поддерживать друг друга.

— Да, мы здесь временные гости. Это мы и сами чувствуем. Но с утра до вечера сидеть, сложа руки, не хотим. Поэтому мы помогаем сотрудниками. В этом нет ничего плохого, — говорит одна из женщин.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

Сотрудники ТОО «Нефтестройсервис» установили хорошие отношения с детьми. В общежитиях компании живут более 100 человек. Большинство из них маленькие дети и женщины. Вчера работники компании водили детей в кинотеатр. Дети посмотрели мультфильмы, развлеклись.

— Теперь мы будем показывать детям мультфильмы несколько раз в день. В кинотеатр приходят и дети из других общежитий. Мы хотим, чтобы у детей осталось хорошее впечатление от вахтового городка, — говорит менеджер компании по трудовым отношениям Азамат Отемисов.

Фото: компания «Тенгизшевройл»

Еще один подрядчик — ТОО «Сенімді құрылыс», принял около 800 жителей, эвакуированных из города Кульсары и села Тургызба. Предприятие ежедневно проводит медицинский осмотр жителей, обеспечивает их всем необходимым.

— Мы приняли жителей, пострадавших от паводка. Большинство из них — старики, дети и беременные женщины. Поэтому мы специального пригласили медицинских специалистов для наблюдения за здоровьем эвакуированных. Наши сотрудники безопасности каждый день проводят для жителей инструктажи. Очень важно оказать психологическую поддержку жителям, дома которых затоплены. В связи с этим наша компания старается оказать каждому человеку комфорт и поддержку. По любому вопросу мы прилагаем усилия, чтобы оказать посильную помощь, — говорит заместитель директора ТОО «Сенімді құрылыс» Жазира Анескызы.

Фото: «Теңізшевройл» компаниясы

Напомним, ранее сообщалось, что из Жылыойского района Атырауской области эвакуировано около 35 тысяч человек.



