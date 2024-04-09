Свыше 33 тысяч человек эвакуировали из города Кульсары

По предварительным расчетам в Жылыойском районе Атырауской области подтоплено 2 810 жилых домов и зданий. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Для ликвидаци последствий паводка задействовано 231 единица техники, 1198 человек личного состава, 18 плавательных средств, 19 мотопомп.



Всего из города Кульсары Атырауской области эвакуирован 33 641 человек, приведен в готовность для приема эвакуированного населения 201 пункт временного размещения.



Поступило 84 звонков, спасено 173 человек, из них 15 детей. Эвакуировано 248 домашних животных, 27 домашних питомцев.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах.

Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

Вода пошла на спад в реке Жем Атырауской области.