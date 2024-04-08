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    17:45, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода пошла на спад в реке Жем Атырауской области

    Паводки в Атырау
    Фото: Правительство РК

    Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    8 апреля Канат Бозумбаев вместе с главой региона совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район и город Кульсары, в частности.

    Паводки
    Фото: Правительство РК

    Также был совершен обход и осмотр защитных сооружений, насыпных дамб. 

    Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев встретился с жителями Кульсары. Он рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией.

    Бозумбаев
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.

    жем гуманитарка
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Канат Бозумбаев поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.

    Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

    В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

    5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

    По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах.

    Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

    Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Река Жем Канат Бозумбаев Акимы Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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