Вода пошла на спад в реке Жем Атырауской области

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

8 апреля Канат Бозумбаев вместе с главой региона совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район и город Кульсары, в частности.

Фото: Правительство РК

Также был совершен обход и осмотр защитных сооружений, насыпных дамб.

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев встретился с жителями Кульсары. Он рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Канат Бозумбаев поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах.

Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.