Полиция охраняет почти 10 тысяч покинутых из-за паводков домов в Казахстане

Сегодня для обеспечения безопасности казахстанцев в связи со сложной паводковой ситуацией стражи порядка несут службу в усиленном варианте. Об этом заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в МВД, сегодня под охраной органов внутренних дел находятся более 9,6 тысяч покинутых из-за паводков жилых домов и других объектов – учреждений, магазинов. Мародерств не допущено.

- В спасательных и противопаводковых мероприятиях участвуют более 4 тысяч сотрудников и военнослужащих, а также курсантов учебных заведений МВД. Задействовано порядка 700 единиц служебной техники. Это патрульные автомашины, автобусы, грузовой транспорт, а также вертолеты и самолеты ведомства, - проинформировал Кайсар Султанбаев.

Сотрудники ОВД помогают МЧС и местным органам в очистке арыков. Всего сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии очищено 10 тысяч метров арыков. Уложено свыше 159 тысяч мешкотар. Эвакуировано 16 300 человек, в т.ч. вертолетной техникой 325 человек, из них 111 детей.

Спикер добавил, что для охраны оставленного имущества полицией оцеплены 45 пострадавших населенных пунктов. В их числе город Актобе, Уилский район Актюбинской области, Жылыойский район (город Кульсары) в Атырауской области, город Уральск, Бурлинский, Байтерекский, Каратобинский, Сырымский, Теректинский районы в Западно-Казахстанской области, города Костанай, Рудный, Костанайский, Карасуский, Федоровские районы и район им. Б.Майлина в Костанайской области, Щербактинский район в Павлодарской области, Тайыншинский район в Северо-Казахстанской области, Улытауский район в области Улытау.



